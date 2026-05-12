Les ordures s'accumulent et maculent le paysage de Bali. Depuis début avril, il est impossible de déposer les déchets organiques dans la plus grande décharge de celle qui est surnommée l'île des Dieux.
Bali: un parfum de déchets flotte sur l'île des Dieux
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