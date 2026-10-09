Incendies en Indonésie: la Malaisie ferme des écoles et appelle à une réunion d'urgence

Les fumées toxiques à Kuala Lumpur le 7 octobre 2026 ( AFP / Arif Kartono )

La Malaisie a fermé vendredi des écoles dans certaines régions du pays, notamment la capitale Kuala Lumpur, en raison de la pollution causée par la fumée toxique des incendies en Indonésie et a appelé à une réunion d'urgence des pays de la région.

La qualité de l'air à Kuala Lumpur , où vivent huit millions d'habitants, s'est maintenue à des niveaux "malsains" tout au long de la semaine, selon l'organisme suisse de surveillance IQAir.

Et vendredi, elle se classe comme la deuxième la plus polluée au monde, derrière sa voisine Singapour.

La ministre de l'Éducation, Fadhlina Sidek, a "donné pour instruction à tous les services d'éducation des États et des districts de continuer à surveiller la situation (...) et de prendre des mesures immédiates si les conditions l'exigent".

"Je comprends également que toute décision de fermer les écoles aura une incidence sur le quotidien des parents", a-t-elle ajouté dans un communiqué qui énumérait les fermetures totales ou partielles d'écoles dans cinq États ainsi que dans deux territoires fédéraux.

Depuis des mois, l'Indonésie lutte contre des incendies qui ont ravagé de vastes étendues de forêts et de tourbières principalement à Bornéo, île partagée au nord avec la Malaisie et le sultanat de Brunei, mais aussi à Sumatra et en Papouasie.

La fumée toxique s'est propagée à la Malaisie voisine, ainsi qu'à Singapour. Elle a entraîné la fermeture d'écoles à Bornéo ainsi que des dizaines de milliers de cas d'infections respiratoires aiguës.

Le roi de Malaisie, le sultan Ibrahim, s'est exprimé sur la question jeudi, déclarant que les écoles devraient fermer lorsque les niveaux de la qualité de l'air atteignent 150 ou plus sur l'indice de pollution atmosphérique (API).

Selon les directives malaisiennes, un indice API supérieur à 200 est classé comme malsain et un indice supérieur à 300 comme dangereux, tandis qu'un niveau dépassant 500 constitue le seuil de déclaration d'une urgence locale.

Vendredi, Kuala Lumpur a enregistré un indice API d'environ 170.

"Niveau préoccupant"

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré jeudi avoir discuté de la situation des incendies avec le président indonésien Prabowo Subianto.

Les fumées toxiques à Kuala Lumpur le 7 octobre 2026 ( AFP / Arif Kartono )

"Le problème de la fumée atteint effectivement un niveau préoccupant. Et j'ai personnellement contacté le président Prabowo", a déclaré M. Anwar, ajoutant que le dirigean indonésien avait "également accepté de prendre les mesures nécessaires", sans donner plus de détails.

M. Anwar a encore indiqué que la Malaisie prenait des mesures pour lutter contre la fumée toxique, notamment en intensifiant les tentatives de provoquer la pluie par ensemencement des nuages.

Le Premier ministre a ajouté avoir demandé à son ministre des Affaires étrangères, Mohamad Hasan, de contacter le secrétariat de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) qui regroupe onze pays, afin d'organiser une réunion urgente des ministres de l'Environnement pour discuter de la question.

Selon les experts, les incendies en Indonésie sont attisés par un phénomène météorologique El Niño d'une intensité exceptionnelle, provoquant les pires niveaux de pollution enregistrés depuis des années.