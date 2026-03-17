BAFA 2026 : comment devenir animateur ? Conditions, prix et étapes de la formation

information fournie par Tout sur mes finances • 17/03/2026 à 16:31

Le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) est le sésame pour encadrer des enfants et adolescents dans les centres de loisirs, colonies de vacances ou séjours éducatifs.

Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir pour devenir animateur. Au programme :

Les conditions pour s'inscrire (âge, démarches, inscription en ligne)

Les trois étapes de la formation : session générale, stage pratique et session d'approfondissement ou de qualification

Le prix du BAFA et les aides financières possibles (CAF, MSA, collectivités, Pôle emploi…)

Les équivalences et renouvellements à connaître

La différence entre le BAFA et le BAFD, pour ceux qui souhaitent diriger à leur tour une équipe d'animateurs

Le BAFA est accessible dès 16 ans, sans limite d'âge, et reste valable à vie une fois obtenu.

C'est une formation idéale pour acquérir de l'expérience, travailler avec les jeunes et développer des compétences humaines et pédagogiques essentielles.

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