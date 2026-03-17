 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAFA 2026 : comment devenir animateur ? Conditions, prix et étapes de la formation

information fournie par Tout sur mes finances  17/03/2026 à 16:31

Le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) est le sésame pour encadrer des enfants et adolescents dans les centres de loisirs, colonies de vacances ou séjours éducatifs.

Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir pour devenir animateur. Au programme :

  • Les conditions pour s'inscrire (âge, démarches, inscription en ligne)
  • Les trois étapes de la formation : session générale, stage pratique et session d'approfondissement ou de qualification
  • Le prix du BAFA et les aides financières possibles (CAF, MSA, collectivités, Pôle emploi…)
  • Les équivalences et renouvellements à connaître
  • La différence entre le BAFA et le BAFD, pour ceux qui souhaitent diriger à leur tour une équipe d'animateurs

Le BAFA est accessible dès 16 ans, sans limite d'âge, et reste valable à vie une fois obtenu.

C'est une formation idéale pour acquérir de l'expérience, travailler avec les jeunes et développer des compétences humaines et pédagogiques essentielles.

En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com

Découvrez le kiosque Tout sur mes finances
TSMF vous propose d'en apprendre toujours plus sur vos finances personnelles

Cet article vous intéresse ? Ce sujet est traité parmi les nombreuses informations qui sont abordées dans nos nombreux guides ToutSurMesFinances

Je découvre le kiosque

Vidéos les + vues

1

Municipales à Paris: quinquangulaire en vue, Grégoire finit largement devant

information fournie par AFP 16 mars
4
2

Liban: des dégâts après des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 16 mars
3

Incendie et fumée aux abords de l'aéroport de Dubaï

information fournie par AFP Video 16 mars
4

Trump assure discuter avec l'Iran qui n'est pas encore prêt à un accord

information fournie par AFP Video 16 mars
3
5

Municipales à Marseille: Payan repart seul face au RN

information fournie par AFP Video 16 mars
6

Financement libyen: Sarkozy arrive au tribunal à l'ouverture du procès en appel

information fournie par AFP Video 16 mars
7

Municipales: alliances en série à gauche avec LFI, sauf à Paris et Marseille

information fournie par AFP 16 mars
7
8

RDC: une ONG dénonce les rejets toxiques d'une mine de cobalt

information fournie par France 24 16 mars
1

Trump assure que la guerre contre l'Iran "va se terminer bientôt"

information fournie par AFP Video 10 mars
1
2

Mardi sera "la journée de frappes la plus intense à l'intérieur de l'Iran" (Hegseth)

information fournie par AFP Video 10 mars
3

Nouvelle frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 10 mars
4

"Pour nous c'est une catastrophe": le prix des carburants affecte les taxis à Toulouse

information fournie par AFP Video 10 mars
1
5

L'Australie accorde l'asile à cinq footballeuses iraniennes

information fournie par AFP 10 mars
6

Un C-5M Super Galaxy de l'US Air Force arrive à la base aérienne de Fairford

information fournie par AFP Video 11 mars
7

Mandelson quitte son domicile avant la publication de documents sur Epstein

information fournie par AFP Video 11 mars
8

Cash Confidences : comment gérer l’écart de revenus dans un couple ?

information fournie par Boursorama 11 mars
1
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Des marchés financiers dans l’incertitude malgré l’annulation des droits de douane de Trump ?

information fournie par Ecorama 24 févr.
3

Le Coin des Experts : les Trackers 100% sur indices sectoriels

information fournie par SG Bourse 19 août 2025
4

La Minute Bourse : une gestion plutôt "top down" ou "bottom up" ?

information fournie par SG Bourse 17 sept. 2025
5

La Minute Bourse : un "Livre beige" scruté par les investisseurs

information fournie par SG Bourse 17 janv. 2024
6

La Minute Bourse : Front, Middle et Back Office: à quoi ça sert ?

information fournie par SG Bourse 23 juil. 2024
7

La Minute Bourse : les différents types d'ordres

information fournie par SG Bourse 23 juin 2025
8

Le Coin des Experts : qu'est ce qu'une stratégie Long--Short ?

information fournie par SG Bourse 17 sept. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank