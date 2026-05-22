Icône mondiale de la musique africaine, Angélique Kidjo est l’invitée exceptionnelle du Journal de l’Afrique sur France 24. La chanteuse béninoise revient sur HOPE, son nouvel album, une œuvre portée par les thèmes de l’espoir, de la transmission et des grands défis du monde contemporain. Dans cet entretien avec Fatimata Wane, elle évoque également sa tournée internationale, l’évolution de la scène musicale africaine et la place des artistes engagés aujourd’hui.
Angélique Kidjo : « HOPE », l’album de l’espoir et d’une Afrique créative
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro