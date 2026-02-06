L'artiste portoricain Bad Bunny a assuré jeudi qu'il ferait la part belle à la culture de son île lors de l'incontournable concert de la mi-temps du Super Bowl, un show très attendu qui suscite la colère des partisans du président américain Donald Trump.
Bad Bunny promet de mettre Porto Rico à l'honneur pour le concert du Super Bowl
