Premier artiste latino à se produire en solo au Super Bowl, Bad Bunny a enchaîné treize minutes de ses plus grands tubes avec Lady Gaga et Ricky Martin, célébrant Porto Rico, l’Amérique latine et les Caraïbes. Délia Coliné revient sur un des moments fort de ce show, l'apparition sur scène du drapeau martiniquais, symbole de fierté, d’histoire et de diversité culturelle, aux côtés d’autres drapeaux caribéens.
Bad Bunny au Super Bowl : le drapeau de la Martinique sur scène
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro