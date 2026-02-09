 Aller au contenu principal
Bad Bunny au Super Bowl : le drapeau de la Martinique sur scène

information fournie par France 24 09/02/2026 à 17:10

Premier artiste latino à se produire en solo au Super Bowl, Bad Bunny a enchaîné treize minutes de ses plus grands tubes avec Lady Gaga et Ricky Martin, célébrant Porto Rico, l’Amérique latine et les Caraïbes. Délia Coliné revient sur un des moments fort de ce show, l'apparition sur scène du drapeau martiniquais, symbole de fierté, d’histoire et de diversité culturelle, aux côtés d’autres drapeaux caribéens.

