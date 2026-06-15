"On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves collectives écrites les après-midi (...) l'aléa climatique est trop important," dit le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray lors d'un déplacement dans un lycée de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) à l'occasion du lancement de l'épreuve de philosophie du baccalauréat. "On mettra tout le matin, ça permettra à tout le monde d'être dans les meilleures conditions," continue-t-il. SONORE
Bac: il faudra "mettre toutes les épreuves le matin" face aux aléas climatiques (ministre)
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