A la Une de la presse, ce mercredi 3 septembre, la frappe américaine contre un bateau transportant de la drogue et des trafiquants, d’après Donald Trump. Une attaque qui a fait 11 morts, toujours selon lui. Le fléau mondial du trafic de drogue, de cocaïne notamment. Le dixième anniversaire de la mort du petit Aylan Kurdi. Un geste magistral de protestation en Chine. Et un tollé suédois.
Aylan Kurdi: "Il y a dix ans, tout le monde disait: "plus jamais ça!""
