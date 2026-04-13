Avons-nous vraiment réduit nos dépendances aux énergies fossiles ?

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Depuis le choc énergétique de 2022, l'Europe tente de repenser son modèle pour limiter sa dépendance aux hydrocarbures étrangers. Entre la diversification des approvisionnements gaziers, le redressement de la production nucléaire française et l'intégration croissante des énergies renouvelables, où en est réellement la souveraineté énergétique du continent ? L'analyse de Juliette Cohen, stratégiste Senior chez CPRAM.