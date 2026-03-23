Un avion CRJ-900 d'Air Canada Express est immobilisé sur la piste, au lendemain d'une collision avec un camion de pompiers de l'Autorité portuaire à l'aéroport LaGuardia de New York. Le pilote et le copilote de l'appareil d'Air Canada sont décédés dans l'accident, a déclaré Kathryn Garcia, directrice générale de l'Autorité portuaire qui gère l'aéroport, au cours d'une conférence de presse. Au total, "41 personnes, dont des passagers, des membres d'équipage et des pompiers, ont été transportées à l'hôpital", a ajouté Mme Garcia. IMAGES
Avion et camion immobilisés sur la piste après une collision à un aéroport de New York
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