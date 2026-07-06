L'avocate de la meilleure amie de Delphine Jubillar réagit aux aveux de Cédric Jubillar, qui reconnaît avoir tué son épouse Delphine, disparue dans le Tarn depuis fin 2020, après avoir nié toute implication. Un changement de ligne de défense qui intervient deux mois avant son procès en appel et "un énorme soulagement pour Emy", dit Me Pauline Rongier, dont l'espoir est de "retrouver le corps de Delphine". SONORE
Aveux de Cédric Jubillar: un "énorme soulagement" (avocate des parties civiles)
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