Avec la Coupe intercontinentale, le PSG remporte un sixième trophée en 2025

information fournie par France 24 18/12/2025 à 08:15

Le club parisien signe une année historique. Le PSG a remporté mercredi la Coupe intercontinentale contre le club brésilien de Flamengo aux tirs au but (1-1 a.p., 2-1 t.a.b.). Khvicha Kvaratskhelia a ouvert le score pour les Parisiens avant la pause, Jorginho égalisant sur penalty à la 62e. Le gardien Matveï Safonov a brillé dans la séance de tirs au but avec quatre arrêts consécutifs.

