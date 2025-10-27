Lumière sur Youka, un artiste aux multiples influences. Il nous présente son dernier projet "Afro Viibes", un album aux sonorités afro, zouk et RnB. Des chansons qui font bouger les corps et résonnent dans les cœurs. Une véritable invitation au lâcher prise.
Avec "Afro Viibes", Youka fait danser les foules !
