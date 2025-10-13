Plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale des dizaines de milliers de bombes non explosées jonchent encore les îles Salomon. Entre 1942 et 1945, forces japonaises et Alliés se sont affrontés faisant des dizaines de milliers de victimes.
Aux Îles Salomon, les bombes de la Seconde Guerre mondiale continuent de tuer
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro