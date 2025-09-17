Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) achève ce mercredi sa réunion de politique monétaire, les marchés s’attendent à une baisse des taux, malgré une inflation persistante. Une décision scrutée de près, sur fond de pressions directes de Donald Trump et de divisions inédites au sein du conseil des gouverneurs.
Aux États-Unis, la Fed sous très forte pression pour baisser ses taux
