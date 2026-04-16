L'agriculture américaine, déjà en difficulté depuis deux ans, est touchée de plein fouet par la guerre au Moyen-Orient. C'est par le détroit d'Ormuz que passent aussi les tonnes d'engrais. Les prix explosent et les agriculteurs souffrent.
Aux Etats-Unis, des agriculteurs rattrapés par la guerre au Moyen-Orient
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