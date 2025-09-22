Leur histoire a ému en Autriche et fait le buzz sur les réseaux. Trois religieuses placées contre leur gré en maison de retraite ont réussi à regagner le couvent où elles ont vécu presque toute leur vie.
Autriche: trois religieuses fuient leur maison de retraite pour retrouver leur couvent
