Alors que les températures dépassent les 30 degrés dans la capitale autrichienne, les habitants et les touristes viennent se rafraîchir à l'aide des centaines de fontaines et de brumisateurs disséminés dans les rues de Vienne. IMAGES
Autriche: Les Viennois et les touristes tentent de se rafraîchir alors que les températures grimpent
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