La Banque centrale européenne semble installée dans une posture d'attentisme. Avec un taux de dépôt maintenu à 2 %, une inflation désormais proche de la cible et une croissance toujours fragile en zone euro, les marchés n'anticipent aucune baisse de taux en 2026. Faut-il s'attendre à un statu quo durable, voire à un prochain mouvement… à la hausse ? Euro fort, ralentissement économique, politique de bilan, impact sur la France et sur les marchés obligataires : quelles marges de manœuvre reste-t-il réellement à la BCE ? Analyse et décryptage avec Juliette Cohen, Stratégiste Senior chez CPRAM
Aucune baisse de taux d’intérêt de la BCE en 2026 ?
