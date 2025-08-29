 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Au Venezuela, des citoyens continuent de s'enrôler dans la milice nationale

information fournie par AFP Video 29/08/2025 à 20:14

A Caracas, un deuxième jour d'enrôlement dans la milice nationale est organisé alors que le président Nicolas Maduro a déclaré qu'il déploierait 4,5 millions de membres de la milice en réponse aux "menaces" des États-Unis, après que Washington a augmenté la prime sur son arrestation et lancé des opérations antidrogue dans les Caraïbes. La milice, comptant officiellement 5 millions de personnes, est composée de civils mais intégrée dans l'armée. IMAGES

