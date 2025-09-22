Après le Sri Lanka et le Bangladesh, le Népal vient de connaître sa "révolution de la génération Z". Dans les manifestations, des milliers de jeunes Népalais ont crié leur colère contre un gouvernement corrompu et le népotisme. Le Premier ministre et son gouvernement viennent de chuter et une nouvelle Première ministre par intérim vient d’être désignée, Sushila Karki. Reportage de Lisa Gamonet et Alban Alvarez.
Au Népal, la révolte de la "génération Z"
