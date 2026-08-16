Au lendemain des frappes israéliennes qui ont tué onze civils dont des enfants au sud du Liban, cette question : comment soigner les victimes quand les secouristes, soignants et hôpitaux sont aussi des cibles ? Le médecin urgentiste Pierre Catoire, de l'ONG Mehad, basé à Nabatieh, témoigne sur France 24 de la situation dans la région.
Au Liban, "respecter le droit de soigner"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro