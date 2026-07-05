"Cette bataille, je vais la mener avec vous" : Au congrès du Parti communiste, Fabien Roussel, reconduit dans ses fonctions de secrétaire national, fait un pas de plus vers une nouvelle candidature à la présidentielle. La prochaine étape aura lieu le 6 septembre, quand les militants voteront pour désigner le candidat communiste à l'Elysée. SONORE
Au congrès du PCF, Fabien Roussel fait un pas de plus vers sa candidature à la présidentielle
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