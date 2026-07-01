Au Brésil, les stigmates du Mondial 2014 : quand le football devient politique

information fournie par France 24 • 01/07/2026 à 14:44

Le Brésil sera bien en huitièmes de finale du Mondial de football 2026. Pourtant, de nombreux spécialistes avaient prédit que le Japon allait avoir raison de la Seleção en 16es de finale. Le Brésil – pays du foot qui a toujours fait rêver – perdait un peu de sa superbe au fil des Coupes du monde depuis la débâcle contre l'Allemagne (7-1) en 2014 à domicile, un Mondial qui a traumatisé le pays et pas seulement à cause de la défaite.