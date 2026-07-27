L'Iran a mis en garde l'Ukraine lundi 27 juillet contre des conséquences "imprévisibles" après l'attaque, ce week-end, d'un de ses navires en mer Caspienne, attribuée à Kiev. Le décryptage de notre chroniqueur international Gauthier Rybinski.
Attaque en mer Caspienne : l'Iran met en garde l'Ukraine contre des conséquences "imprévisibles"
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