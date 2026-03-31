Un grand procès s'est ouvert lundi sous le nom d'Athanor, une loge de francs-maçons devenus commanditaires de barbouzeries: 22 personnes sont jugées par la cour d'assises de Paris, pour une multitude de faits allant jusqu'à l'assassinat.
Athanor: le procès des dérives criminelles de francs-maçons barbouzes
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