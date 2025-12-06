Astrig Siranossian, l'invitée d'Au Cœur de l’Info

information fournie par France 24 • 06/12/2025 à 21:37

La Philharmonie de Paris accueille dans quatre jours le concert de l’orchestre d’enfants Démos, un programme unique qui offre depuis 15 ans une formation musicale à des jeunes issus de quartiers défavorisés ou de zones rurales.

Prêt d’instrument, quatre heures de cours par semaine, rassemblements mensuels et concert final : Démos œuvre à la démocratisation culturelle par la pratique orchestrale. La nouvelle marraine du projet, la violoncelliste internationale Astrig Siranossian, nous parle de son engagement et de l’impact de ce dispositif.