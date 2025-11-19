 Aller au contenu principal
Assassinat de Mehdi Kessaci: minute de silence au Sénat

information fournie par AFP Video 19/11/2025 à 17:06

A l'invitation du président de la chambre haute, Gérard Larcher, les sénateurs et membres du gouvernement présents observent une minute de silence en mémoire de Mehdi Kessaci, abattu par deux hommes à moto sur un parking en plein jour jeudi à Marseille, à quelques mètres de l'Hôtel du département des Bouches-du-Rhône, et dont le frère Amine est un militant écologiste des quartiers Nord, engagé contre le narcotrafic. IMAGES

