A l'invitation du président de la chambre haute, Gérard Larcher, les sénateurs et membres du gouvernement présents observent une minute de silence en mémoire de Mehdi Kessaci, abattu par deux hommes à moto sur un parking en plein jour jeudi à Marseille, à quelques mètres de l'Hôtel du département des Bouches-du-Rhône, et dont le frère Amine est un militant écologiste des quartiers Nord, engagé contre le narcotrafic. IMAGES
Assassinat de Mehdi Kessaci: minute de silence au Sénat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro