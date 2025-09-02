Alors qu’il ne reste que quelques jours à François Bayrou pour convaincre les oppositions de voter la confiance lundi prochain, le Parti socialiste – qui sera reçu jeudi à Matignon – ne semble pas prêt à négocier. Invité de "Mardi politique", le député PS du Calvados Arthur Delaporte estime que François Bayrou "a perdu la confiance du Parlement et n’a jamais cherché de compromis" et qu’Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre socialiste.
Arthur Delaporte (PS) : "François Bayrou est en incapacité de donner un avenir au pays"
