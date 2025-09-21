Des milliers de personnes se rassemblent dans un stade de Glendale, en Arizona, pour l’hommage à l’influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk, en présence attendue de Donald Trump et de son vice-président JD Vance. IMAGES IMAGES
Arizona: milliers réunis dans un stade pour Charlie Kirk
