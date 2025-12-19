Plusieurs milliers de personnes défilent dans les rues de Buenos Aires, première importante mobilisation contre le projet de réforme du travail impulsé par le président ultralibéral Javier Milei depuis son récent succès à des législatives de mi-mandat.
Argentine: forte mobilisation contre le projet Milei de réforme du travail
