Un cordon de police a été placé devant une maison à Florencio Varela, dans la banlieue sud de Buenos Aires, après la découverte des corps de deux femmes et d'une fille enterrés dans le jardin. Selon les autorités, leur meurtre et leur torture étaient liés au trafic de drogue et ont été diffusés en direct, suscitant l'indignation dans ce pays d'Amérique du Sud. IMAGES
Argentine: Cordon de police devant la maison où ont été découverts les corps de trois femmes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro