Reconnaissance de la Palestine, sanctions contre Israël : l’UE veut peser sur la situation à Gaza

information fournie par France 24 • 27/09/2025 à 12:43

Deux ans après l’attentat terroriste du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas en Israël, la guerre menée par le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu a abouti à une situation dramatique à Gaza avec des dizaines de milliers de morts et une famine dans l'enclave déclarée par l’ONU. Lundi 22 septembre, à la tribune de l'ONU à New York, la France a reconnu l’État de Palestine. D'autres pays européens comme le Royaume-Uni, le Portugal, la Belgique ou encore le Luxembourg ont également procédé à cette reconnaissance. À présent, quelles vont être les conséquences concrètes de ces reconnaissances de la Palestine ?