L'autoroute A69, dont la construction a été contestée quatre années durant par des associations écologistes, a été mise en service vendredi matin pour relier Toulouse à Castres, à un tarif jugé trop élevé, y compris par les plus partisans de l'autoroute.
Après quatre ans de bras de fer, l'A69 ouvre aux automobilistes
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