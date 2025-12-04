Recommencer une nouvelle vie dans un pays qu’ils ne connaissent pas ou dont ils se souviennent peu : tel est le sort réservé aux Mexicains expulsés des États-Unis par le gouvernement de Donald Trump. Cela concernerait plus de 100 000 personnes depuis janvier, selon le gouvernement mexicain. Que leur arrive-t-il après l’expulsion ? Au choc du retour succède la véritable épreuve, celle de reconstruire sa vie.
Après leur expulsion des États-Unis, les "retornados" mexicains en quête de reconstruction
