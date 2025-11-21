 Aller au contenu principal
Après le Rwanda, l'émir du Qatar en visite en République démocratique Congo

information fournie par France 24 21/11/2025 à 23:41

Après sa visite au Rwanda, l'émir du Qatar a atterri dans la capitale Kinshasa pour une brève escale. Si la venue du Qatar a pour objectif de booster les investissements dans le pays, la question sécuritaire de l’est congolais a aussi été au menu. Le Qatar sert de médiateur dans les négociations entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais.

2

