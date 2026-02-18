Alors que 11 personnes sont en garde à vue après la mort du jeune militant identitaire Quentin Deranque, des internautes, principalement issus des réseaux d'extrême-droite, ont diffusé des noms de "coupables", avant même que la justice ne communique et ne procède aux interpellations. Quitte à diffuser de fausses informations.
Quentin Deranque : les réseaux d'extrême-droite traquent les "coupables"
