Quentin Deranque : les réseaux d'extrême-droite traquent les "coupables"

information fournie par France 24 18/02/2026 à 21:55

Alors que 11 personnes sont en garde à vue après la mort du jeune militant identitaire Quentin Deranque, des internautes, principalement issus des réseaux d'extrême-droite, ont diffusé des noms de "coupables", avant même que la justice ne communique et ne procède aux interpellations. Quitte à diffuser de fausses informations.

