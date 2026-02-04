Le parquet requiert 5 ans d’inéligibilité sans exécution provisoire au procès en appel de Marine Le Pen. Pour Antoine Vermorel-Marques, vice-président des Républicains, "Marine Le Pen n’est pas au-dessus des lois". Sur une éventuelle union des droites pour les prochaines élections, il estime que "ceux qui pensent que le RN n’est pas un opposant n’ont rien à faire chez LR" et que sa famille politique "doit être beaucoup plus claire face au RN".
Antoine Vermorel-Marques (LR) : "La droite doit être beaucoup plus claire face au RN"
