Le président du Rassemblement national Jordan Bardella dénonce une "tentative d'assassinat politique" pour "tuer (sa) carrière, après la publication d'un article de Mediapart l'accusant d'avoir tenu des propos antisémites en 2013, lors d'une réunion à l'Assemblée des parlementaires du RN, aux côtés de Marine Le Pen.
Antisémitisme: Bardella dénonce une volonté de "tuer" sa "carrière politique"
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