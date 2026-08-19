Angélique Kidjo est devenue mardi la première chanteuse africaine à disposer de son étoile incrustée sur le prestigieux "Walk of Fame" de Los Angeles. "Je n'arrive toujours pas à y croire, mais l'étoile est là", dit-elle à l'AFP après la cérémonie.
Angélique Kidjo, première chanteuse africaine "étoilée" sur le "Walk of Fame" d'Hollywood
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