Le 1er mai, Amsterdam sera la première capitale mondiale à interdire définitivement les publicités vantant les déplacements en avion ainsi que les voitures à essence ou diesel dans tous les espaces publics. En cause : les énergies fossiles sont la cause principale du dérèglement climatique. Une victoire historique qui pousse les partisans de cette interdiction à en demander la généralisation dans tout le pays. Une petite révolution dans la publicité.
Amsterdam : les pubs promouvant les énergies fossiles interdites à partir du 1er mai
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro