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Retour d’Omar Artan en héros à Mogadiscio : "Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030

information fournie par France 24 10/06/2026 à 22:47

Omar Artane, l’arbitre somalien refoulé des États-Unis, est rentré chez lui. Il est arrivé en Somalie ce mercredi. Il a été accueilli en héros, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Il a promis à ses soutiens qu’il participerait à la Coupe du monde 2030.

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