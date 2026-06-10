Omar Artane, l’arbitre somalien refoulé des États-Unis, est rentré chez lui. Il est arrivé en Somalie ce mercredi. Il a été accueilli en héros, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Il a promis à ses soutiens qu’il participerait à la Coupe du monde 2030.
Retour d’Omar Artan en héros à Mogadiscio : "Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030
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