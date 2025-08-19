Donald Trump s’est félicité d’avoir stoppé l’immigration illégale. Mais sa politique migratoire et son discours "America First" ont aussi refroidi les visiteurs étrangers. Canadiens, Chinois, Européens… ils sont de moins en moins nombreux à franchir les frontières américaines, au détriment d’un secteur qui pèse près de 3 % du PIB.
"America first" : le tourisme étranger recule aux États-Unis sous l’effet de Donald Trump
