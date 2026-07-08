La police intervient sur les lieux d'une attaque présumée perpétrée dans une école, qui a fait au moins deux blessés graves dans la ville de Schongau, en Bavière. "Selon les informations actuelles, deux jeunes filles ont été grièvement blessées", déclare la police sur X, précisant qu'elles sont "hors de danger de mort". Un suspect de 16 ans a été arrêté par la police allemande. IMAGES
Allemagne : la police intervient après une attaque présumée dans un collège-lycée
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