Au lendemain de la victoire de l'extrême droite en Saxe-Anhalt, le chancelier allemand, Friedrich Merz se dit profondément choqué. L'Alternative für Deutschland a raflé près de 44% des voix alors que son parti, la CDU, seulement 17%. La formation AfD, aujourd'hui anti-migrants et pro-russe, est née en 2013 en pleine crise de la dette.
Allemagne : l'AfD, de l'euroscepticisme à l'extrémisme
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