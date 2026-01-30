Pour la première fois de l'Histoire, un équipage 100% féminin a bouclé un tour du monde à la voile sans escale et sans assistance, en passant par les 3 caps majeurs, en 57 jours, 21 heures et 20 minutes. La navigatrice française Alexia Barrier, à la tête de cet équipage de 8 femmes de 7 nationalités différentes, partage sur le plateau d' "Au Cœur de l'Info" cette expérience hors-normes et son émotion d'avoir accompli un tel exploit.
Alexia Barrier: "pendant 57 jours, j'ai retenu mon souffle"
