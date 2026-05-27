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Aïd-el-kébir : dans l'est de la RD Congo l'heure est aux précautions sanitaires

information fournie par France 24 27/05/2026 à 22:39

Alors que les musulmans du monde entier commencent à fêter l’Aïd al-Adha, dans l’est de la RDC, l’heure est aux précautions sanitaires. Masques, gel désinfectant, regroupements à l’extérieur… Alors que l’épidémie du virus Ebola se propage à travers le pays, la communauté musulmane de Bunia, dans la province de l’Ituri, s’organise pour marquer l’événement tout en se protégeant.

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