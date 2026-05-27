Alors que les musulmans du monde entier commencent à fêter l’Aïd al-Adha, dans l’est de la RDC, l’heure est aux précautions sanitaires. Masques, gel désinfectant, regroupements à l’extérieur… Alors que l’épidémie du virus Ebola se propage à travers le pays, la communauté musulmane de Bunia, dans la province de l’Ituri, s’organise pour marquer l’événement tout en se protégeant.
Aïd-el-kébir : dans l'est de la RD Congo l'heure est aux précautions sanitaires
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro