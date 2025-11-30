 Aller au contenu principal
Afrique : pourquoi les billets d’avion coûtent aussi cher ?

information fournie par France 24 30/11/2025 à 22:23

Voyager en avion d’une capitale africaine à une autre coûte souvent plus cher que de traverser un continent entier. Taxes, carburant, faible concurrence : les raisons sont multiples. Paul Chiambaretto, spécialiste de l’économie du transport aérien, décrypte pour nous les causes structurelles de ces prix élevés, les blocages institutionnels et les pistes de réformes.

