Voyager en avion d’une capitale africaine à une autre coûte souvent plus cher que de traverser un continent entier. Taxes, carburant, faible concurrence : les raisons sont multiples. Paul Chiambaretto, spécialiste de l’économie du transport aérien, décrypte pour nous les causes structurelles de ces prix élevés, les blocages institutionnels et les pistes de réformes.
Afrique : pourquoi les billets d’avion coûtent aussi cher ?
