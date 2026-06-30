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Afrique du Sud : vent d'infox anti-migrants

information fournie par France 24 30/06/2026 à 22:42

En Afrique du Sud, des manifestations anti-immigration avaient lieu pour demander le départ du pays de ressortissants étrangers en situation irrégulière. Accusés d'être responsables du chômage et de la criminalité, les migrants sont aussi la cible de fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux.

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