Afrique du Sud : le ministre de la Police accusé d’avoir protégé des réseaux criminels

information fournie par France 24 11/11/2025 à 22:44

La commission d’enquête Madlanga en Afrique du Sud a été mise en place après l'accusation de policiers de corruption l'été dernier. Des accusations qui ont abouti à la suspension du ministre de la Police, accusé d’avoir protégé des réseaux criminels . Mais certains Sud-Africains estiment que ces commissions s’éternisent. Reportage de Tom Canetti, Caroline Dumay et Graham Walsh.

